Komplizierter gestaltet sich die Dachkonstruktion: An den Außenkanten, die später verleimt werden, muss eine so genannte Gehrung gesägt werden. Dies ist eine in einem bestimmten Winkel abgeschrägte Kante – im Falle des Futterhauses beträgt sie 45 bzw. 22,5 Grad. Diesen Winkel stellt Sebastian an einer Tischkreissäge ein. Danach werden die Teile miteinander und nacheinander mit einem witterungsbeständigen Kleber verleimt.

Am Ende wird das Häuschen noch mit Hartöl eingeschmiert. Bildrechte: Tony Gräfe

Nur die komplette Dachkonstruktion verschraubt das Heimwerkerehepaar an der Seite. Ein wichtiger Tipp dabei: Schrauben sollten möglichst nicht in das so genannte Hirnholz geschraubt werden, weil dann das Holz ausreißen kann. Hirnholz ist die Holzseite, die quer zur Holzmaserung gesägt wurde und an der man die Jahresringe erkennen kann.



Zum Schluss ölt Sandra das Häuschen noch mit Hartöl – und fertig ist das supermoderne Vogelfutterhaus, das die Heimwerkerin am liebsten selbst behalten möchte. Trotzdem hat sie sich schließlich schweren Herzens vom Futterhaus 2.0 getrennt und es den Oettlers übergeben.