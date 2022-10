Lesen Sie unbedingt, was im Kanister ist: Bereits einsatzbereite Flüssigkeit oder ein Konzentrat? Bildrechte: IMAGO / YAY Images

Wichtig ist beispielsweise die Konzentration: Wenn der Kanister mit einer "vorgemischten" Flüssigkeit gefüllt ist, kann diese direkt in den Vorratsbehälter gegossen werden. Wenn im Kanister "Reiniger-Konzentrat" schwappt, kann und sollte verdünnt werden. In unseren Breiten reicht in der Regel eine Frostfestigkeit bis zu -25°C.



Wichtig ist noch die Verträglichkeit des Waschwasserzusatzes mit Kunststoff-Streuscheiben. Viele Autos besitzen eine Scheinwerferreinigungsanlage. Kunststoffstreuscheiben können bei Behandlung mit dem falschen Reinigungsmittel "verspröden" und reißen. Wer unsicher ist, sollte bei den Reinigungs- und Frostschutzzusätzen für die Scheibenwaschanlage nur zu den bekannten Marken greifen.