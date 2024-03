Die Zeitumstellung Deutschland ist ein Spätzünder in Sachen Zeitumstellung. Drehten Italien und Frankreich schon ab 1966 beziehungsweise 1967 fleißig an der Uhr, wird in Deutschland erst seit 1980 umgestellt.



Dass sich die Sommerzeit in Deutschland damals durchsetzte, ist auf die Ölkrise von 1973 zurückzuführen. Durch das Vorstellen der Uhr um eine Stunde sollte das Tageslicht eine Stunde länger genutzt und so Energie gespart werden.



Seither gibt es Zweifel an der Zeitumstellung. So monieren Kritiker etwa, der erhoffte Energiespareffekt sei kaum nachweisbar. Viele führen zudem die negativen Auswirkungen auf den menschlichen Biorhythmus als Punkt gegen die Zeitumstellung an.



Nicht alle Länder stellen um. Einige stellen sogar wieder zurück. Nachdem Russland 2011 die Uhren ganzjährig um eine Stunde vorgestellt hatte, wurde das Experiment nach drei Jahren beendet. Seither gilt wieder ganzjährig die sogenannte Normalzeit. Nun ist abzuwarten, für welche Regelungen sich die EU-Staaten entscheiden werden.