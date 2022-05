Ausschließlich die sorgeberechtigten Eltern dürfen (und müssen) entscheiden, mit welchen Personen ihr Kind Umgang pflegt. So können sie dem Kind namentlich verbieten, den Kontakt zu bestimmten Freunden aufrecht zu erhalten. Einen Rechtsanspruch auf Umgang hat das Kind aber in Bezug auf seine Eltern selbst, was dann relevant werden kann, wenn diese sich trennen oder scheiden lassen. Insoweit haben die Eltern alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Daneben besteht ein gesetzlich verbrieftes Umgangsrecht auch für andere, dem Kind nahestehende Personen (z. B. Großeltern), wenn der Kontakt dem Kindeswohl förderlich ist (§ 1685 BGB).

Ein Kind hat solange Anspruch auf Unterhalt gegen seine Eltern, wie es außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Der Unterhaltsanspruch des Kindes endet regelmäßig mit dem Abschluss einer Berufsausbildung, besteht insoweit also meist über die Erlangung der Volljährigkeit hinaus. Eigene Einkünfte des Kindes aus Vermögen und Arbeit, etwa eine Ausbildungsvergütung, mindern den Unterhaltsanspruch und können ihn bei entsprechender Höhe sogar ausschließen. Darüber hinaus muss das Kind, sofern es nicht minderjährig und unverheiratet ist, sogar sein Vermögen selbst – von einem Notgroschen abgesehen – für den eigenen Unterhalt einsetzen. So können etwa die Eltern die Zahlungen an ihren 19-jährigen, auswärts studierenden Sohn einstellen, wenn dieser von der Großmutter das Wertpapierdepot im Wert von 60.000 Euro erbt.