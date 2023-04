Urteil Fluggesellschaft muss bei Verspätungen keinen Alkohol erstatten

Sandra Sandicke* besitzt eine kleine Jacht, die bei einer Überfahrt auf Grund gelaufen ist. Die zuständige Rettungsleitstelle alarmiert daraufhin die Feuerwehr. Ein achtstündiger Bergungsversuch bleibt erfolglos. Die Motorjacht wird deshalb von einem Privatunternehmen in den Schutzhafen abgeschleppt. Die Gemeinde verlangt nun von Frau Sandicke 5.800 Euro für den Feuerwehreinsatz. Doch die lehnt ab, sie habe die Feuerwehr ja nicht verständigt. Der Einsatz sei auch gar nicht nötig gewesen, denn einen Wassereinbruch oder Ölaustritt habe es nicht gegeben. Vielmehr sei durch die Bergungsversuche ein Totalschaden an der Jacht entstanden. Das Abschleppunternehmen anzurufen hätte völlig ausgereicht.

Die Richter am Verwaltungsgericht Koblenz hatten für diese Argumentation kein Verständnis: "Von der Feuerwehr mussten Vorkehrungen getroffen werden, um einen möglichen Schaden zu minimieren. Dabei kam es auf die Beurteilung zum Einsatzzeitpunkt an. Denn bei der Alarmierung der Feuerwehr hat die Wahrscheinlichkeit bestanden, dass das auf Grund gelaufene Boot durch die starke Strömung jederzeit hätte abtreiben und in die Fahrrinne gelangen können."