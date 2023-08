Immer mehr Menschen – nicht nur Jugendliche – sind auf den sogenannten E-Scootern unterwegs. Julian Julicke* stellt sich am Abend auf einen solchen Elektroroller und er tritt den Heimweg an. Dabei fährt er allerdings auffällig in Schlangenlinien und schrammt immer wieder knapp an parkenden Autos vorbei. Auch der eine oder andere Rückspiegel der Autos muss dran glauben. Polizisten werden auf den jungen Mann aufmerksam und bitten ihn zur Blutprobe. Dort wird ein THC-Wert von 4,4 Nanogramm pro Milliliter festgestellt – das ist der Wirkstoff aus der Cannabis-Pflanze. Die Fahrerlaubnisbehörde fordert von Herrn Julicke ein medizinisch-psychologisches Gutachten zur Fahreignung. Weil keine Reaktion kommt, wird der Führerschein eingezogen.