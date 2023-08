Konni Konfession* ist Kirchenmusiker. Unter anderem bereitet er gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ein Musical vor. In diese Arbeit ist er so vertieft, dass er vergisst, auf einer Trauerfeier in seiner Gemeinde zu spielen. Den Termin dafür hatte er zuvor noch mit vereinbart. Danach, sagt Konni Konfession selbst, sei er so intensiv mit den Vorbereitungen des Musicals befasst gewesen, dass er kaum noch in seinen Kalender geblickt habe. Am besagten Tag nahm er weder den Anruf des Pfarrers noch den des Beerdigungsunternehmens an – mit Konsequenzen.