Urteile der Woche Kein Zwangsgeld für wuchernde Hecke

Familie Buntenbach* lebt im Einfamilienhaus. Sie stört sich an der Hecke, die sich angrenzend auf dem Nachbargrundstück befindet. Sie wird ganz offenbar nicht beschnitten und sieht mittlerweile ziemlich unansehnlich aus. Bei einem Vergleich werden die Nachbarn deshalb nun verpflichtet die Hecke auf eine Höhe von 2,50 Meter zu kürzen und dauerhaft so zu halten. Allerdings halten sich die Nachbarn nicht an diese Vereinbarung. Die Familie verlangt deshalb vom Gericht ein Zwangsgeld gegen sie zu erheben, hilfsweise auch eine Zwangshaft. So soll der Rückschnitt erzwungen werden. Das zuständige Landgericht verhängt tatsächlich 500 Euro Zwangsgeld.