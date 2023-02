Eheliche Wohnung steht nach Scheidung Eigentümer zu

Rosemarie Rosinante ist Pferdebesitzerin und betreibt ein Gestüt. Wie üblich bestellt sie regelmäßig den Hufschmied. Im konkreten Fall wird Pferd Hotto noch am Nachmittag geritten. Am nächsten Morgen lahmt es. Rosemarie Rosinante entdeckt einen alten ca. 3,5 cm langen Nagel im Huf und entfernt diesen.

Hotto kommt noch am selben Tag in die Klinik. Frau Rosinante macht den Schmied für die Verletzung verantwortlich. Er sei am Arbeitsplatz unordentlich gewesen und habe es so ermöglicht, dass das Pferd in einen auf dem Boden liegenden Nagel trete.