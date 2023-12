Roman Romantisch (*) verbringt mit seiner Freundin Sarah Sinnlich (*) das erste gemeinsame Weihnachtsfest. Entsprechend bemüht ist er, den ersten Feiertag so angenehm wie möglich zu beginnen. Roman macht Frühstück, zündet die Kerzen in der Küche an und geht ins Schlafzimmer, um seine Liebe zu wecken. Das dauert allerdings länger als zunächst vermutet. Im Urteilsbericht ist von "er wurde aufgehalten" zu lesen. Und so kommt es mit dem offenen Feuer in der Küche tatsächlich zum Wohnungsbrand, den Roman Romantisch gern von der Hausratversicherung reguliert haben möchte. Diese lehnt aber ab und wirft dem Versicherungsnehmer grobe Fahrlässigkeit vor. Der Fall landet vor das Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Richter zeigen großes Verständnis für den verliebten Kläger.