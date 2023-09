Wer einen Apfelbaum hat, steht gerade jetzt oft vor der Frage: Was tun mit all den leckeren Früchten?

Wer einen Apfelbaum hat, steht gerade jetzt oft vor der Frage: Was tun mit all den leckeren Früchten? Bildrechte: Daniela Posern/MDR

Was ist eigentlich Apple Butter? Apfelbutter ist eine hochkonzentrierte Form von Apfelmus, die durch langes, langsames Kochen von Äpfeln mit Apfelwein oder Wasser hergestellt wird, bis der Zucker in den Äpfeln karamellisiert und die Apfelbutter eine tiefbraune Farbe annimmt. Durch die Konzentration des Zuckers ist Apfelbutter im Kühlschrank viel länger haltbar als Apfelmus.

Zubereitung:



Die größeren Äpfel vierteln, die kleineren Äpfel halbieren und eventuelle Schadstellen wegschneiden. Dann gemeinsam mit dem Wasser in einem Topf weich kochen. Die Masse anschließend durch ein Sieb oder die Flotte Lotte in einen Bräter oder eine Auflaufform passieren. Den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Celsius Umluft vorheizen.



Das Apfelmus nun mit Gewürzen, Zucker und Cidre mischen und 2-3 Stunden im Ofen backen, bis die Masse eingedickt und karamellisiert ist. Die Apple Butter nun in sterilisierte Gläser füllen und verschließen.



Für eine Haltbarkeit bis zu einem Jahr die Gläser im Einkochautomaten 30 Minuten bei 100 Grad Celsius einkochen. Alternativ kann man die Gläser auch im Topf einkochen: Dazu einen weiten Topf mit einem Geschirrtuch auslegen, die Gläser hineinstellen und im kochenden Wasser 30 Minuten einkochen. Die Apple Butter als Brotaufstrich, im Joghurt oder zum Käse genießen.