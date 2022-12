Die Eier auf zwei große Schüsseln auftrennen. In die Schüssel mit Eigelb Vanille, Butter (Zimmertemperatur) und Zucker zugeben. Alle Zutaten cremig aufschlagen. Sind die Zutaten cremig aufgeschlagen, Mehl und Kokosraspeln in die Masse einstreuen und anschließend den Teig gut durchrühren. Nunmehr zu dem Teig Milch zugeben und alles erneut durchrühren. Die Schüssel mit dem Teig abdecken und auf die Seite stellen.

Eine Silikonform mit Loch in der Mitte ist ideal. Bildrechte: Aurélie Bastian

Das Eiweiß in Schüssel Nummer zwei zu Eischnee aufschlagen. Den Eischnee vorsichtig unter den Kuchenteig in Schüssel Nummer eins unterheben. Den Teig leicht rühren, bis eine homogene Masse entstanden ist.



Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.



Den Teig in eine Savarin-Backform (beispielsweise aus Silikon) geben und im vorgeheizten Backofen bei 180°Grad Umluft für 35 Minuten backen.