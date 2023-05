Eier 7-8 Minuten hart kochen, dann in kaltem Wasser abschrecken und pellen. Inzwischen die Speckscheiben halbieren und in einer beschichteten Pfanne etwa 5 Minuten von beiden Seiten anrösten und knusprig braten. Währenddessen Rosmarinnadeln abstreifen und fein hacken. Cashewkerne zum Bacon geben und kurz mitrösten. Dann Honig darüberträufeln, Rosmarin zugeben und kurz karamellisieren. Die Pfanne vom Herd nehmen. Mayonnaise, Joghurt, Essig und Senf glattrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Eier grob hacken und unterheben. Den Eiersalat auf zwei Schalen verteilen und den Honigbacon mit Cashewkernen darübergeben.

Parmesan in Stücke brechen. Kirschtomaten waschen und halbieren. Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Basilikum waschen und die Blätter grob zerzupfen. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Tomaten, Knoblauch und Pinienkerne in die Pfanne geben, leicht salzen und mit Zucker bestreuen. Kurz und scharf anbraten, karamellisieren lassen und mit Balsamico-Essig ablöschen. Parmesan und Basilikum dazugeben, etwas Pfeffer darübermahlen und kurz schwenken, bis der Käse anfängt zu zerlaufen.



Tipp: Dazu passt am besten Ciabatta.