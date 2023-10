In der Zwischenzeit für das Ragout die Pilze putzen und grob in Stücke schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und hacken.

Für das Pilzragout sollten verschiedenste Pilze verwendet werden. Bildrechte: dpa

Butter in einer Pfanne erhitzen und die Pilze darin scharf anbraten. Zwiebel und Knoblauch zugeben und weiterbraten, bis alles gut Farbe angenommen hat. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Sahne zugießen, mit Salz und Pfeffer würzen und sämig einkochen.



Knödelrolle aus dem Topf herausnehmen, von den Folien befreien und in dicke Scheiben schneiden. Restliche Butter in einer Pfanne erhitzen und die Knödelscheiben darin von beiden Seiten knusprig anbraten.