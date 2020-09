Was der Attentäter tat, als er aus Halle wegfuhr

Das heute gezeigte Video beinhaltet bisher unbekannte Details von Stephan B.s Flucht aus Halle. Nachdem er die Morde an Jana L. und Kevin S. begangen hatte, und bei einem Schusswechsel mit der Polizei auf der Ludwig-Wucherer-Straße angeschossen worden war, hatte er sich im Auto direkt an etwaige spätere Zuschauer gewandt. Das Smartphone, von dem aus der Livestream gefilmt wurde, hatte er da schon aus dem fahrenden Auto geworfen. Sein Plan war, das mit der zweiten Kamera gefilmte Videomaterial später ins Internet zu stellen.

Zu hören ist Musik mit antisemitischen und rassistischen Texten, die im Auto läuft. K-Pop, fröhliche Melodien, hasserfüllter Inhalt. Der Angeklagte spricht darüber, welchen Stress ihm die Tat bereite. Wenige Augenblicke später erklärt er allerdings, er fühle sich nicht anders als vor der Tat. Er sagt, er brauche ein anderes Auto.

Heute wissen alle im Gerichtssaal, dass er versuchte, in Wiedersdorf von zwei Anwohnern ein Fahrzeug zu rauben. Er hat auf beide geschossen und sie schwer verletzt. Doch das Video zeigt diese Taten nicht. Erst als der Attentäter in einer Werkstatt mit vorgehaltener Pistole ein Taxi geraubt hatte, nahm er wieder einen Clip auf – in dem er sich fragt "warum die Leute so einen Aufriss" machen.

Dass ihm gegenüber die Betroffenen sitzen, dass alle im Saal angespannt sind, als das Video abgespielt wird – all das scheint der Angeklagte nicht zu registrieren.

Klare Worte an den Angeklagten

Es ist das Statement des Zeugen Bernd H., das den Angeklagten zumindest eine mimische Reaktion zeigen lässt. Er erklärt, er sei aus zwei Gründen Nebenkläger. "Spontan würde ich sagen: wegen meiner Wut." Dann ergänzt er:

Ich erwarte, dass bei der Gesellschaft durch das Verfahren, die Einlassungen aller Beteiligten – auch des Angeklagten – klargemacht wird, dass hier ein zutiefst verabscheuungswürdiges Verbrechen vorliegt, das aus der schlafmützigen Mitte der Gesellschaft heraus geschehen konnte. Zeuge Bernd H.

Das Urteil im Prozess gegen Stephan B. soll im November gesprochen werden. Bildrechte: dpa Als der Zeuge dies sagt, wendet sich der Angeklagte ihm zu, fühlt sich offenbar angesprochen. Es wird deutlich, dass hier grundverschiedene Wertvorstellungen aufeinander treffen: ein demokratisches, egalitäres Weltbild auf der einen Seite – und ein antisemitisches, rassistisches, von Hass und Gewalt erfülltes auf der anderen.



Der Zeuge erklärt: "Jemand, dessen Mutter Ethiklehrerin ist, sollte das Grundgesetz wenigstens bis Artikel 20 gelesen haben. Dann hätte er eingesehen, welche Anmaßung es ist, jemandem wegen Herkunft oder Glauben das Lebensrecht abzusprechen." Der Angeklagte zieht die Augenbrauen hoch, fühlt sich offenbar angesprochen. Der Rechtsanwalt David Benjamin Hermann sagte MDR SACHSEN-ANHALT zu diesem Moment im Gerichtssaal:

Interessant war, dass er bei den Zeugen – ich sage das bewusst in Anführungszeichen – die "Biodeutsch" sind und die ihm keine klaren Statements entgegen geworfen haben, versucht hat, sich zu entschuldigen. Bei denjenigen, auch den "Biodeutschen" seiner Ansicht nach, die ihm entgegen getreten sind, hat er keine Entschuldigung angeboten. Wobei das natürlich auch nur so dahin gesagt wäre. Denn für so ein Verbrechen kann es keine Entschuldigung geben. Rechtsanwalt David Benjamin Hermann

Zeugen berichten über Schüsse auf der Straße

Am elften Verhandlungstag sagt außerdem eine Zeugin aus, die vor dem Kiez-Döner entlang gegangen war, als der Attentäter eine Granate vor dem Imbiss zündete. Direkt vor den Füßen der Frau. Einer der Nägel, mit denen der Sprengsatz gefüllt war, verletzte sie an ihrem Zeh. "Ich habe nichts gesagt", erklärt sie im Zeugenstand. Das sei ihr großes Glück gewesen. "Sonst wäre es mir so ergangen wie der 40-jährigen Frau an der Synagoge." Jana L. hatte der Angeklagte erschossen, nachdem sie ihn angesprochen hatte.

Auch auf Malek B. hatte der Angeklagte auf der Ludwig-Wucherer-Straße geschossen. Malek B. erklärt im Zeugenstand, er sei sofort weggerannt, als er die Situation erkannt hatte – zum Bahnhof, zur Polizei. Noch heute bekomme er manchmal Albträume. Die Vorsitzende Richterin vermittelt noch im Gerichtssaal den Kontakt zur Opferhilfe.

Wie der Prozess weitergeführt wird