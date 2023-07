Fußball | Bundesliga Medien: RB Leipzigs Halstenberg will in die 2. Bundesliga wechseln

Vom amtierenden Pokalsieger und als aktueller Nationalspieler in die 2. Bundesliga? Was kaum vorstellbar erscheint, soll aktuell der Wunsch von Marcel Halstenberg sein. Er will angeblich zu seinem Heimatclub Hannover 96.