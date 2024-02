Persönlich geht es für Luca Schuler in den kommenden Wochen vor allem darum, wieder einhundert Prozent seines Leistungsvermögens zu erreichen. Nach seiner langwierigen Muselverletzung sei er noch lange nicht so weit, so Schuler. Für einen Kurzeinsatz gegen Braunschweig hat es immerhin schon gereicht, das hat den 24-Jährigen gefreut: "Es tut gut, wieder bei der Mannschaft zu sein. Die Spielminuten sind wichtig für die Kondition, die Luft und die Kraft". Ob es sich vorstellen kann, gegen Kiel am kommenden Wochenende von Beginn an auf dem Rasen zu stehen? "Gucken wir mal, wie sich der Trainer entscheidet".