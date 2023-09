Die Bilanz der Magdeburger gegen den Traditionsverein aus dem Ruhrpott ist dennoch positiv. Grund dafür sind zwei Siege aus dem Europapokal, in einer Zeit, wo beide Vereine in zwei Staaten spielten, FCM-Coach Christian Titz sechs Jahre alt war und die Blau-Weißen von der Elbe noch DDR-Mark im Portmonee mit sich führten. Im UEFA-Cup 1977/78 gewann der FCM beide Partien in der zweiten Runde.

Bis diese Frage geklärt ist, fließt noch viel Wasser die Elbe und die Ruhr hinunter. Was aber klar scheint: Das Duell der beiden verspricht Spektakel. Das liegt nicht nur am Stadion in Gelsenkirchen, was restlos ausverkauft sein wird. Oder am Termin, der am Samstagabend um 20:30 Uhr unter Flutlicht an vergangene Europapokalschlachten erinnert. Vielmehr treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit offenem Visier stets nach vorn spielen.