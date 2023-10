Magdeburgs Torwart Dominik Reimann hielt einen Foulelfmeter in der 30. Minute und konnte seine Mannschaft so vor einem Rückstand bewahren. Nur zehn Minuten später schoss in Luc Castaignos das 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem Zwischenstand ging es nach 55 Minuten in die Pause - die beiden Mannschaften hatten sich auf ein Testspiel von zweimal 55 Minuten Spielzeit verständigt.

Luc Castaignos (li.) erzielte die Magdeburger Führung Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner