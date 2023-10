Auf der Pressekonferenz am Donnerstag sagte Titz, es gehe darum, über die gesamte Spielzeit so zu agieren, "wie wir es in Nürnberg in der ersten Halbzeit gemacht haben". Beim 0:1 am vergangenen Wochenende zeigte der FCM zunächst eine ordentliche Leistung, doch verlor nach der Pause komplett den Faden. Zudem forderte Titz mehr Torchancen, nachdem den zu Saisonbeginn so offensivstarken Magdeburgern in den vergangenen beiden Spielen nur ein einziger Treffer gelungen ist.