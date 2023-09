Als U20-Nationalspieler bringe der 19-Jährige bereits viel Erfahrung mit, heißt es in einer Pressemitteilung des HFC. Eitschberger durchlief alle Jugendmannschaften der Hauptstädter und absolvierte bereits zwei Bundesligaspiele. In der angelaufenen Saison stand der Defensivmann fünfmal in der Startelf der zweiten Mannschaft der Hertha und bereitete ein Tor vor.