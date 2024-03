In den elf Drittliga-Spielen des Jahres 2024 stand Bonga jeweils in der Startelf. Im Landespokal am vergangenen Wochenende fehlte er erstmals. Beim 3:0 gegen Lübeck und beim 2:2 gegen Freiburg II bereitete Bonga ein Tor vor. Im kommenden Spiel am Ostersamstag beim Spitzenteam aus Regensburg wird der Offensivmann allerdings fehlen.