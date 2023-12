Die tragische Geschichte um die verpasste Rückkehr in die 2. Bundesliga beginnt eigentlich bereits am 29. März. Die SGD empfängt im Viertelfinale des Sachsenpokals den FSV Zwickau. Dresdens Coach Markus Anfang schickt nur zwei Spieler in die Startelf, die zuvor in der 3. Liga gegen Bayreuth gespielt hatten, viele Stammkräfte blieben draußen. Zwickau siegte mit 1:0, Dynamo war raus aus dem Pokal, musste also mindestens Vierter werden in der 3. Liga, um nicht im DFB-Pokal komplett außen vor zu bleiben.

Dynamo hat alle Trümpfe in der Hand

Ende März standen die Sachsen noch auf dem sechsten Platz. Dann folgten aber 16 Punkte in sieben Spielen, am 36. Spieltag der 1:0-Erfolg beim FSV Zwickau – die Schwäne standen nach der Partie endgültig als Absteiger fest. Niklas Hauptmann versetzte den Schwarz-Gelben Anhang in Ekstase. Zwei Spiele vor Schluss steht Dynamo Dresden auf dem dritten Platz – Zweiter ist der nicht aufstiegsberechtigte SC Freiburg II – hat im Aufstiegskampf wegen der besseren Tordifferenz zum SV Wehen Wiesbaden (beide 66 Punkte) plötzlich wieder alle Trümpfe in der eigenen Hand. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Der Blackout von Meppen