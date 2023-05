Nach der Pause legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Joseph Boyamba rauschte am Ball vorbei. Zwei Minuten später (48.) machte es Marcel Bär besser. Der ehemalige FSV-Stürmer nahm eine Flanke direkt ab und ließ Johannes Brinkies im Kasten keine Chance. Doch die Schwäne kamen eindrucksvoll zurück

Erst war es Johan Gomez, der nach einem Zuspiel vom eingewechselten Noel Eichinger ein Traumtor in den Winkel schweißte (65.). Danach war der FSV spielbestimmend, brachte den Ball aber nicht zwingend aufs Tor. Bis zur 86. Minute. Der gerade eingewechselte Raphael Assibey-Mensah setzte sich über Außen durch, ging die Grundlinie entlang (der Ball war vielleicht im Aus) und legte auf Coskun. Dessen Schuss drückte am Ende Eichinger zum 2:1 in den Kasten.