Drittliga-Absteiger FSV Zwickau hat in der Regionalliga-Vorbereitung erstmals gegen einen unterklassigen Gegner verloren. Gegen Oberligist Einheit Rudolstadt verlor Zwickau am Dienstagabend (18.07.2023) 1:2 (0:1).

Im Sportzentrum Stangendorf hatte Zwickau zwar bereits in der ersten Hälfte einige Chancen, doch Rudolstadt ging in Führung: Ex-HFC und –Jena-Kicker Sören Eismann traf mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck (32.). Zwickau konnte zwar den Druck erhöhen, nutzte seine Chancen aber nicht. Stattdessen erhöhten die Thüringer: Nach einem Foul im Strafraum von Philipp Heller erhöhte mit Maximilian Schlegel ein weiterer Ex-Jenaer (78.) – diesmal per Strafstoß. Heller verkürzte mit sehenswertem Kopfball nach einer Ecke von Voigt zwar noch einmal (86.) zum 1:2.

"Wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Das Ergebnis war heute zweitrangig", sagte FSV-Sportdirektor Robin Lenk nach der Niederlage am "Sport im Osten"-Mikrofon und erklärte: "Man sieht, dass die Abstände nicht stimmen, dass die Zustimmung nicht passt, dass viel zu wenig gesprochen wird. Bei uns passt es noch nicht. Wir haben vor drei Wochen bei Null angefangen. Und das sieht man in den Vorbereitungsspielen." Mit Blick auf die in anderthalb Wochen beginnende Regionalliga-Saison sagt Lenk: "Wir müssen erstmal in die Liga kommen. Wir müssen Punkte gegen den Abstieg holen."