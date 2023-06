Dennoch ist Wollitz von der Rückkehr in die 3. Liga überzeugt: "Wir werden am Sonntag eine andere Statik haben. Ich sage, dass es für uns am Sonntag einfacher ist." Was der 57-Jährige meint: Im Rückspiel am Sonntag kehrt der zuletzt gesperrte Abwehrchef Dennis Slamar ins Team zurück. Dafür dürfte der am Mittwoch in der Innenverteidigung aushelfende Tobias Eisenhuth auf die Sechserposition rücken. Diese beiden Personalien dürften dem Cottbuser Spiel mehr defensive Sicherheit geben. Auch Jonas Hildebrandt glaubt an die Cottbuser Chance, den Ein-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel am Sonntag wettzumachen: "Ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen fitter waren. Vielleicht kann das ein Vorteil für uns werden."