Ebenfalls ein Augenmerk wird auf den neuen Hoffnungsträger im Sturm liegen: Marcel Bär . Der ehemalige Top-Torjäger der 3. Liga (2021/22: 21 Tore in 37 Spielen) soll die zuletzt schwache Abschlussquote der Lila-Weißen wieder nach oben treiben. Im letzten Jahr allerdings hatte er zahlreiche Spiele wegen einer hartnäckigen Verletzung sowie einer Undiszipliniertheit verpasst und dabei auch seine Treffsicherheit etwas eingebüßt. Sollte er nicht an frühere Leistungen anknüpfen können, steht Aue vor einem Problem, denn den weiteren Angreifern Steffen Meuer und Luc Elsner fehlt jegliche Drittliga-Erfahrung.

Eine der Konstanten im Team ist und bleibt Martin Männel, der in seine 16. Saison bei den "Veilchen" geht. Und das einmal mehr als Kapitän. Dotchev bezeichnete ihn auf dieser Position als "unantastbar". Der 35 Jahre alte Rekordspieler wird also das Team am Sonntagabend gegen Ingolstadt auf den Platz führen. Vor dem Auftaktduell freut sich Aues Übungsleiter über das "Feuer" und die "Emotionen", die nun wieder zurück sind. Jetzt gehe es darum, zu sehen, wo man nach der harten Vorbereitung stehe. Sein Team sei angespannt und fokussiert, wie er am Freitag erklärte. Nun gehe es in den letzten Einheiten um die finalen Details in der Abstimmung auf den Gegner.