Erzgebirge Aue (14.) ist in der Saison 2022/23 noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Nach dem katastrophalen Start, der über Wochen einen direkten Abstiegsplatz bedeutete, haben die Veilchen noch einmal die Kurve gekriegt und den Klassenerhalt letztlich relativ sicher geschafft. Für eine Mannschaft, die im Jahr zuvor noch im Fußball-Unterhaus spielte, war es dennoch eine enttäuschende Saison - mit vielen Störfeuern auf und neben dem Platz. Umso wichtiger ist vor dem Saisonfinale gegen die SpVgg Bayreuth (20.) , die sich nach einem Jahr 3. Liga schon wieder verabschiedet, dass es Planungssicherheit für die kommende Saison gibt. Vor allem um Pavel Dotchev hatte es zuletzt immer wieder Gerüchte gegeben, doch Sportchef Michael Heidrich stellte jüngst klar: Dotchev bleibt!

Der beliebte Aue-Coach sei voll in die Kaderplanung involviert und wird demzufolge einen großen Anteil an den jüngsten Entscheidungen - die Vertragsverlängerung mit Steffen Nkansah und die Verpflichtung von Torwart Louis Lord vom SV Werder Bremen - gehabt haben. Dass es einen Umbruch in Aue geben wird, ist spätestens seit der offiziellen Verabschiedung wichtiger Spieler, wie Dimitrij Nazarov und Antonio Jonjic, klar. Für die Spieler, die aktuell im Kader sind und das auch bleiben wollen, gilt es gegen Bayreuth noch einmal, sich zu beweisen und Trainer und Sportdirektor davon zu überzeugen, eine wichtige Rolle im weiteren Auer Weg einnehmen zu können.