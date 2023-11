Elf Spieler haben das Team im Sommer verlassen. Doch das sei nicht der einzige Grund für den Leistungseinbruch der Breisgauer, erklärte Nik Staiger, freier Journalist und Freiburg-Experte Sport im Osten: "Dazu müssen aufgrund der Personalprobleme in der Bundesliga immer wieder Spieler oben aushelfen. Vor allem Fabian Rüdlin, der als Führungsspieler für die junge U23 vorgesehen war, und Maximilian Breunig fehlen regelmäßig." Dazu mangele es an Struktur im Spielaufbau, aber auch teils an Qualität. "Wie Stamm selbst betont, ist ein Vergleich mit dem Vorjahr aufgrund des Kaderumbruchs unfair – vor zwei Jahren hatte man bei einem runderneuerten Kader ähnliche Startprobleme", erklärt Staiger.

In Dresden fragt man sich derweil nach dem Spielabbruch in Saarbrücken immer noch, wie und wann die Partie fortgeführt wird. Das weiß bei der SGD bisher noch niemand: "Es ist alles ein bisschen schwierig", so Trainer Markus Anfang. Einfacher ist das ganze Szenario durch den Sieg der Saarländer über die Bayern keineswegs geworden, weil die Blau-Schwarzen noch ein DFB-Pokalspiel Anfang Dezember bestreiten müssen, ein potentieller Ausweichtermin wegfällt, in Dresden Ungewissheit grassiert.