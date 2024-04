Derweil gab Vereinslegende Kirsten vor, wie man das Ruder noch herumreißen will: "Wir werden im gesamten Trainerteam gemeinsam daran arbeiten, die Mannschaft für die verbleibenden Spiele wieder in die Spur zu bringen und die dringend notwendigen Ergebnisse einzufahren." Die erste Bewährungsprobe steht den Dreien am Mittwoch gegen Zwickau bevor, um die verunsicherte Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. "Das Team ist fokussiert und arbeitet hart, um das Maximum herauszuholen. Dass wir im Verbund dazu in der Lage sind, haben wir in dieser Saison schon oft nachgewiesen. Daran gilt es jetzt anzuknüpfen", ergänzte Kirsten.