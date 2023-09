Seinen bis 2024 laufenden Vertrag an der Saale löste er nach HFC-Angaben auf. Beim CFC unterzeichnete er ebenfalls bis Juni 2024. Unter dem neuen Trainer Sreto Ristic hatte Damer in Halle keine Chance mehr bekommen. In der Rückrunde durfte er unter ihm nur für insgesamt 15 Minuten ran, in dieser Spielzeit gar nicht mehr. Beim Chemnitzer Coach Christian Tiffert soll das nun anders werden.