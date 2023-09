Die Himmelblauen haben trotz der Nullnummer am Dienstag gegen Babelsberg gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Eins, was überhaupt nicht funktionierte: Die guten Chancen wurden teilweise recht kläglich liegen gelassen. Der Einsatz habe gestimmt, alle seien bis zur letzten Minute gerannt, erkannte auch Stürmer Dejan Bozic, der selbst mehrfach den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. Man müsse jetzt "den Kopf oben behalten", erklärte ein sichtlich angefressener Trainer Christian Tiffert.

Auf der Pressekonferenz vor dem Chemie-Spiel war der Ex-Profi deutlich aufgeräumter: "Ich glaube, kein Spieler schießt absichtlich am Tor vorbei. Es gilt, nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Was nützt es mir? Wichtig ist, das betrifft die ganze Mannschaft, zum Fußball gehört Leidenschaft, Aggressivität und Effizienz. Alles bis auf Effizienz ist da. Das wird auch noch kommen. Wichtig ist, dass wir zu Tormöglichkeiten kommen."

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit wird beim Chemnitzer FC nicht unbedingt für mehr Selbstvertrauen sorgen. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele an die BSG, und das auch mehr als verdient. Am siebten Spieltag kassierte der CFC ein 0:1, es war nach gutem Saisonstart die dritte Pleite in Folge. Danach verloren die Himmelblauen allerdings bis zum 21. Spieltag nicht mehr, kletterten in der Tabelle gar auf den dritten Platz. Von da an klappte nicht mehr viel, so auch beim Rückspiel in Leutzsch, da setzte es eine 0:3-Niederlage.