Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Beim einmal mehr finanziell schwer angeschlagenen Chemnitzer FC soll es nach Informationen von Sport im Osten im Anschluss an das letzte Regionalligaspiel dieser Saison eine Zusammenkunft der Aufsichtsratsmitglieder gegeben haben. Demnach diskutierte das Gremium nach dem 1:0-Heimsieg des CFC am Sonntag (28. Mai) gegen Viktoria Berlin unter Anwesenheit der schwer in die Kritik geratenen Vereinspräsidentin Romy Polster über einen möglichen Rücktritt der 61-Jährigen.