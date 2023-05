Dieser bekam in der 88. Minute einen ganz besonderen Moment geschenkt. Es zeichnete sich ab, dass Viktoria nur noch halbherzige Angriffe startete und das nutzte Tiffert, um einen sportlich nicht nötigen Torhüterwechsel zu vollziehen. Jakubov holte sich seinen Applaus ab und umarmte seine Spieler auf dem Rasen herzlich, bevor er David Wunsch an der Seitenlinie abklatschte. Der hatte wiederum wenig zu tun in den letzten Minuten, während der ebenfalls eingewechselte Michel Ulrich in der 90.+3. Minute noch knapp das 2:0 vergab.

In der Tabelle rutscht Chemnitz vorbei an Hertha II auf Rang acht. An den Hertha-Nachwuchs hatte der CFC letzte Woche noch den Platz verloren. Viktoria bleibt auf zwölf stehen. Für den CFC steht nun am 3. Juni noch das Finale im Sachsenpokal an - so zumindest der Plan. Denn aktuell steht noch eine Anfrage vom sächsischen Innenministerium im Raum, die um eine Verschiebung der Partie bittet.