Der FSV Zwickau hat Offensivspieler Theo Gunnar Martens unter Vertrag genommen. Wie der Drittliga-Absteiger am Dienstag (04.07.2023) verkündete, hat der 20-Jährige einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Der gebürtige Rostocker durchlief seit der F-Jugend alle Nachwuchsmannschaften des F.C. Hansa und wechselte 2018 für ein Jahr ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig. In der Saison 2021/22 war er Teil der Rostocker Zweitligamannschaft, für die er ein Spiel im Unterhaus absolvierte. In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war er beim Greifswalder FC in der Regionalliga Nordost aktiv (9 Spiele/3 Tore/3 Vorlagen).