Eigentlich stand am Samstagmittag (20. Januar) der Pflichtspielauftakt in diesem Jahr für die Grün-Weißen aus Leipzig an. Doch der Rasen im Stadion war unbespielbar, der FSV Luckenwalde reiste gar nicht erst an. Dafür gab es einen Testkick gegen den Regionalliga-Absteiger aus Halberstadt. Und der ging mit 1:4 (0:3) gehörig in die Hose.