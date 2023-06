Während Germania Halberstadt den bitteren Gang in die Oberliga antreten muss, bleibt Louis Malina der Regionalliga Nordost erhalten. Der 21-jährige Mittelstürmer schließt sich dem BFC Dynamo an. Das vermeldete der Hauptstadt-Verein am Montag (05.06.2023).

Malina hatte in den letzten beiden Jahren insgesamt 64 Spiele für Halberstadt bestritten, war in der vergangenen Saison mit sechs Toren bester Schütze der Vorharzer. Mit seiner Körpergröße von 1,92 Metern verfügt er über eine enorme Physis. Dem BFC fiel er nicht zuletzt auf, als er am 14. April kurz vor Schluss für das 2:2 der Germania gegen die Berliner sorgte. BFC-Coach Heiner Backhaus sieht in Malina einen jungen Perspektivspieler, der sich beim BFC Dynamo weiterentwickeln werde.