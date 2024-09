Neben defensiver Stabilität – Lok stellt mit gerade einmal vier Gegentreffern in acht Partien die beste Verteidigung der Liga – und Qualität von der Bank – gegen Jena bereitete Einwechselspieler Djamal Ziane den Treffer vom ebenfalls frisch gekommenen Luc Elsner stark vor – kommt gerade auch noch das Glück zurück zu den Blau-Gelben. Im Pokal brauchte die Loksche einen Kunstschuss nach Ablauf der regulären Spielzeit gegen Taucha zum Sieg. Gegen den FSV Zwickau gab es einen umstrittenen Strafstoß in der Nachspielzeit, den Noel Eichinger gerade so für den Dreier verwandelte, gegen Jena fiel der Siegtreffer ebenfalls erst nach der 90. Minute, als Lok in doppelter Überzahl agierte. "Wir sind in einer Phase, wo die Fünfzig-Fünfzig-Dinger auf unserer Seite sind. Dazu glaube ich, dass wir eine extrem fitte Mannschaft haben, die in der Lage ist über 90, 95 oder auch 98 Minuten in der Lage ist, das Tempo zu gehen." Der Fokus auf die Fitness in der Vorbereitung trage jetzt Früchte.