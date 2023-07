Der 26-jährige Badu kam in Cottbus in der vergangenen Saison auf 38 Spiele, schoss dabei sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor. Nach der Spielzeit, in der die Lausitzer den direkten Aufstieg in die 3. Liga verpassten, bekam Badu allerdings keinen neuen Vertrag. Von Cottbus verabschiedete sich der Offensivspieler in der vergangenen Woche mit einem emotionalen Instagram-Post: "Ich habe diese Stadt geliebt und hier absolute Herzensmenschen kennen lernen dürfen. Das Weiterziehen fällt mir und meiner Familie sehr schwer", schrieb Badu, der zwei Jahre in Cottbus spielte.

Malcolm Badu und Trainer Fabian Gerber (v.l.) Bildrechte: FC Rot-Weiß Erfurt