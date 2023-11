Nach einem Holperstart hat der FC Carl Zeiss Jena in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bereits am Freitag (3. November) kann die Mannschaft von Trainer René Klingbeil ihre aufsteigende Form erneut unter Beweis stellen. Die Aufgabe scheint machbar, es geht zum Schlusslicht Berliner AK. Anstoß im Poststadion ist 19 Uhr. Sport im Osten tickert live (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).