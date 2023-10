Beide Teams dürften mit ordentlich Aufwind in die Partie gehen. Chemie Leipzig hat nur eins der letzten acht Spiele verloren und gewann zuletzt in Meuselwitz (4:2) – trotz doppelten Rückstands – und am vergangenen Wochenende gegen Eilenburg (1:0). Auch in der Tabelle macht Platz sieben gut was her – vor Lok Leipzig steht man allemal.