Hertha II gilt immer wieder als schwer einzuschätzen, weil man nicht weiß, wer spielt und ob einer von den Profis dabei ist. Was ist drin in dieser 'Wundertüte'?

Prüfer: "Personell ist es eine Wundertüte, von den Abläufen und dem Spielsystem haben sie in den ersten fünf Spielen sehr stabil agiert. Sie spielen ihren Stiefel und passen sich dem Gegner in der Regel nicht an, sondern machen ihr Ding. Man weiß also grundsätzlich, was auf einen zukommt. Wenn ein Gustav Christensen oder Derry Sherhant mitspielt, können sie auch an einem schlechten Tag von Hertha das Spiel gegen uns mit ihrer individuelle Klasse alleine entscheiden. Deswegen gilt es für uns, solche Spieler noch enger zu decken. Wenn sie aber nicht dabei sind, ist natürlich die Gefahr, dass die, die reinkommen, sich beweisen wollen."