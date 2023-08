Trotz des geringen Punkteertrags zeigte sich Klingbeil nicht unzufrieden mit beiden Leistungen seiner Mannschaft. Den Schwierigkeiten besonders in der Offensive (ein Tor aus drei Spielen) begegnet er mit Vertrauen. "In der Vorbereitung hatten wir keine Probleme damit. Wir brauchen einen Dosenöffner und müssen mal 1:0 in Führung gehen", so Klingbeil. Keine leichte Aufgabe für die Partie in Babelsberg und doch ist sich Klingbeil sicher, dass "wenn mein Team so weiterarbeitet, dann kannst du das irgendwann gar nicht mehr aufhalten."