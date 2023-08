"Am Ende war es purer Wille", lobte Lok-Trainer Almedin Civa seine Spieler nach dem filmreifen Spiel gegen Carl Zeiss Jena am vergangenen Spieltag. In der 90.+11. Minute der Nachspielzeit schoss Lok den Siegtreffer trotz einem Mann weniger auf dem Feld. Auch ein paar Tage später merkt man Trainer wie auch Spielern an, dass dieses Spiel einen besonderen Platz in ihrem Fußballherz haben dürfte: "Es war schon sehr emotional", fasste Civa es auf der Pressekonferenz am Donnerstag (24.08.2023) noch einmal zusammen. Dennoch wolle man sich davon nicht zu lange beeinflussen lassen.