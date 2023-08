Das Unentschieden gegen den FCC hätte auch gerne ein Sieg sein können, die Chancen lagen in Summe klar auf Seiten der Chemnitzer. Coach Christian Tiffert meinte zur Auftaktpartie auf der Pressekonferenz am Donnerstag (03. August): "Alle Spieler, die von Beginn an gespielt haben, haben ihr Zeug gemacht, wirklich sehr diszipliniert und auch leidenschaftlich. Sehr agil und auch erfrischend. Und dazu muss ich auch sagen mit Hinblick auf den Konkurrenzkampf: Alle Spieler, die wir gebracht haben, die waren sehr gut, das, was sie gemacht haben in der Kürze der Zeit." Doch natürlich sei nicht alles perfekt gewesen, habe sein Team noch Luft nach oben. Jetzt müssen die Sachsen an die Küste, zur Zweitvertretung Hansa Rostocks. Letztmals trafen die Himmelblauen auf die zweite Mannschaft des FCH vor 13 Jahren, damals noch in der Regionalliga Nord. Jetzt sollen die Sachsen die Eindrücke vom Duell gegen Jena bestätigen, weitermachen, Punkte einfahren. Doch ein Selbstläufer werde das nicht, meint Tiffert. Die 0:2-Niederlage Hansas gegen Erfurt sei unglücklich gewesen, mit Pascal Breier habe man einen erfahrenen Mann im Sturm und letztendlich treffe der CFC auf "einen mutigen, einen fußballerisch sehr gut ausgebildeten Aufsteiger, der natürlich eine Euphorie hat."