BAK zeigt sich erstarkt gegen Viktoria

Der Berliner AK hat im Sommer einen Umbruch erleben müssen, der aus einem eigentlich jährlichen Mitfavoriten um den Staffelsieg ein Kellerkind werden ließ. Nahezu alle Stammspieler verließen nach dem Weggang des Hauptgeldgebers den Verein, auch Trainer Volkan Uluc. Nur Keeper Luis Zwick und Shinji Yamada blieben. Jeffrey Seitz hat an der Seitenlinie das Sagen, musste in kürzester Zeit aus einem zusammengewürfelten Haufen eine Mannschaft formen, die den Ansprüchen der Liga genügt. Das erste Punktspiel Ende Juli kam noch zu früh, der BAK bekamt in Luckenwalde sechs Stück eingeschenkt. Doch zwei Wochen später zeigte das Team beim turbulenten 0:0 bei Viktoria Berlin, dass durchaus Qualität vorhanden ist. Trainer Jeffrey Seitz kam von Oberligist SC Staaken zum Berliner AK. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Zwei frische Leute mit Erfahrung

Und die Berliner haben den zunächst sehr schmalen Kader auch weiter aufgefüllt. Mit Marvin Büyüksakarya wurde am Donnerstag noch ein linker Verteidiger verpflichtet. Der 28-Jährige bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit, spielte u.a. 77 Mal für einen türkischen Zweitligisten oder auch schon für den damaligen Drittligist VfR Aalen. Bereits am Dienstagabend im Berlin-Duell wirkte mit Oliver Schindler ein weiterer neuer Mann mit. Der Mittelfeldspieler wurde in Paderborn ausgebildet und hat 70 Einsätze in der Regionalliga absolviert.

