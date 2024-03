Der SV Babelsberg wiederum dürfte mit ordentlich Wut im Bauch in das anstehende Nachholspiel am Dienstagabend (19. März, 19 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gehen. Das Team von Trainer Markus Zschiesche fing sich am letzt Freitagabend eine unnötige 1:2-Heimniederlage gegen die kleine Hertha ein. "Wir haben in den ersten 20 Minuten zwei Hunderter. Wenn wir in Führung gehen, mehr Druck auf den Kessel haben, dann gewinnen wir das Spiel", sagte der SVB-Coach auf der Pressekonferenz. Nun wolle man gegen den Chemnitzer FC die Niederlage wettmachen.