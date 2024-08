"Da wird eine Wucht auf uns zukommen, aber wir sind gut vorbereitet", zeigte sich Chemies Toptorschütze Stanley Ratifo zuversichtlich. Den Rückschlag in Berlin habe die BSG analysiert, aufgearbeitet und sich für den kommenden, spielstarken Konkurrenten vom Bodden gerüstet: "Wir haben uns einen Matchplan zurechtgelegt, da bin ich guter Dinge. Mal schauen, was am Ende dabei herum kommt", sagte der Nationalspieler Mosambiks SPORT IM OSTEN mit einem Grinsen auf den Lippen. Sein Trainer wirkte angestrengter, aber zuversichtlich: "Greifswald hat komplett andere Ambitionen als wir die haben, eine brutale individuelle Klasse. Wir wissen, was uns erwartet, eine Mannschaft mit einer Idee. Aber wir sind vorbereitet", versprach Miroslav Jagatic den Fans. Der Gast aus Vorpommern habe gute Akteure in den eigenen Reihen. "Schön für Greifswald, aber wir haben auch gute Spieler in unseren Reihen, die unbekannt waren und sich einen Namen erarbeitet haben."