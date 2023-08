Im Fall von Personen mit Typ-2-Diabetes hat die EMA außerdem vor der Gefahr von Schilddrüsenkrebs im Zusammenhang mit der Einnahme von Semaglutid-Präparaten gewarnt. Ein Sprecher erklärte Ende Juni, dass es in einer Studie Anzeichen gebe, die darauf hindeuteten, dass bei der Einnahme ein erhöhtes Risiko bestehen könnte. Die Hersteller wurden beauftragt, das zu untersuchen und entsprechende Daten zum Zusammenhang von Semaglutid und Schilddrüsenkrebs zu liefern. In Tierversuchen mit Nagetieren war bereits beobachtet worden, dass Wegovy Schilddrüsentumore verursachen kann. Das steht auch auf dem Beipackzettel.

Weitere bekannte Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Außerdem gibt es ein Risiko für Gallensteine. Seltener ist auch eine erhöhte Herzfrequenz oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse möglich. Über mögliche Langzeitfolgen ist bisher noch nichts bekannt. In jedem Fall ist bei der Wegovy-Therapie eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung zu machen und der Patient dann engmaschig zu ärztlich zu kontrollieren.

Die Idee, dass eine Spritze pro Woche reicht, um abzunehmen, ist verlockend, doch die Adipositas-Therapie mit Wegovy ist tatsächlich komplexer. Das Mittel allein sorgt nämlich nicht für eine nachhaltige Abnahme. Wie die klinischen Studien zeigen, nahmen die Patientinnen und Patienten zwar über die Behandlungszeit von eineinhalb Jahren kontinuierlich ab, wenn die Spritze dann aber abgesetzt wurde, nahmen sie aber auch sukzessive wieder zu, so Dr. Timo Müller vom Institut für Diabetes und Adipositas am Helmholtz Zentrum München.

Wer seine Gewohnheiten nicht ändert, bleibt auch mit Abnehmspritze nicht dauerhaft schlanker. Bildrechte: Colourbox.de

Die Abnehm-Spritze wird deshalb im Behandlungsalltag von einer Verhaltenstherapie begleitet, heißt es aus den Adipositas-Zentren. Wenn Betroffene es im Verlauf der Therapie schaffen, ihren Lebensstil nachhaltig zu ändern, schaffen sie es auch das reduzierte Gewicht zu halten. In einer Verhaltenstherapie lernen die Patientinnen und Patienten unter anderem ihre Ernährung zu beobachten und zu bewerten und das Ernährungsverhalten zu ändern.

Das Pharma-Unternehmen Novo Nordisk ist wegen fehlender Transparenz in seinen Geschäftspraktiken in die Kritik geraten. Unter anderem hat der Verband der britischen Pharmaindustrie (Association of the British Pharmaceutical Industry, ABPI) Novo Nordisk im März wegen schwerwiegender Verstöße suspendiert, weil das Unternehmen die pharmazeutische Industrie durch unzulässige Werbung in Misskredit gebracht habe. Wie der Guardian berichtete, soll Novo Nordisk in Großbritannien einen anderen ihrer GLP-1-Rezeptoragonisten - das Medikament Saxenda, das ebenfalls zur Gewichtsreduktion zugelassen ist - mit unlauteren Mitteln beworben haben. So sollen bei speziellen Online-Trainingskursen Sponsorings nicht offengelegt worden sein. Außerdem sei nicht auf Risiken des Medikaments hingewiesen worden.

Auch beim Diabetes-Medikament Ozempic von Novo Nordisk gibt es wegen des Hypes Lieferengpässe. Bildrechte: IMAGO/Remko de Waal

Kritiker haben Novo Nordisk zuletzt wiederholt vorgeworfen, den Hype um die Abnehmspritze in der Öffentlichkeit und insbesondere in den Sozialen Netzwerken selbst befeuert zu haben. Seit Monaten gibt es Lieferengpässe. Das Unternehmen verweist immer wieder auf eine unerwartet gestiegene Nachfrage, aber so unerwartet wie behauptet könnte die gar nicht sein. Denn Novo Nordisk soll offenbar gezielt Zahlungen an sogenannte "Key Opinion Leaders" - also Influencer - geleistet haben. Deshalb gebe es auch erneut Kritik wegen fehlender Transparenz bei der Bewerbung der Semaglutid-Medikamente (Ozempic und Wegovy), schreibt der führende deutsche Experte Helmut Schatz von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in einem Blog. Rund 25 Millionen Euro soll Novo Nordisk an Influencer gezahlt haben, damit sie Semaglutid als "Gamechanger" beim Abnehmen bewerben. Durch die hohe Nachfrage ist vor allem das Diabetes-Medikament Ozempic vielerorts nur noch schwer zu bekommen. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, diesen Zustand durch eine orchestrierte PR-Kampagne selbst verursacht zu haben.

Die nächste Generation der Abnehmspritze wird noch viel effektiver sein. Bereits jetzt prüft die US-Zulassungsbehörde FDA ein dual wirkendes Medikament für Personen mit Adipositas, das einen Gewichtsverlust von bis zu 25 Prozent verspricht. Bei dualen Medikamenten zielen die Wirkstoffe auf zwei Rezeptoren im Gehirn parallel. Fachleute rechnen damit, dass diese Semaglutid-Präparate bald in den USA und anschließend auch in der EU zugelassen werden.

Weitere Wirkstoffe versprechen noch schneller weniger auf der Waage. Bildrechte: dpa

Die Parma-Forschung arbeitet inzwischen weiter an den beliebten Mitteln. Ein weiteres Anti-Obesitas-Medikament, das in den Startlöchern steht, ist ein Tirzepatid, schreibt DGE-Experte Helmut Schatz in einem Blogeintrag. Tirzepatid sei eine Kombination aus einem GLP-1 und einem GIP-Rezeptoragonisten - ein sogenanntes "Twincretin". Das sei eine völlig neue Klasse von Diabetesmedikamenten. Klinische Studien zeigten aber auch bei Nicht-Diabetikern starke Gewichtsverluste. Allerdings gebe es noch "eine erhebliche Rate an Nebeneffekten". Aber auch bei diesem Wirkstoff rechnet Schatz damit, dass er nur wirkt, solange es eingenommen wird und dann eine Gewichtszunahme droht und bilanziert lakonisch: "Der Jo-jo-Effekt läßt grüßen!"