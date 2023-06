Dennoch ist es dem Team gelungen, jede LED einzeln zum Leuchten zu bringen und zwischen ihnen hin- und her zu schalten. "Wir waren auch in der Lage, das Array so zu programmieren, dass es seine Energie auf die Erde richtet, was wir hier am Caltech festgestellt haben." Diese gesendete Energie wurde von einem Empfänger auf dem Dach des Gordon and Betty Moore Laboratory of Engineering auf dem Caltech-Campus in Pasadena erfasst.